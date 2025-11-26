il 13 a 7 nelle regioni e il boom di voti fdi i numeri negano la favola della spallata

È un effetto ottico. La sinistra festeggia la spallata che non c'è. Alla fine della finestra elettorale d'autunno, il centrodestra conferma la guida in 13 regioni su 20 e raddoppia i consensi rispetto alle ultime Regionali. L'Italia è una grande macchia blu. Scenario completamente ribaltato rispetto al 2015 quando le Regioni in mano al Pd erano 15. Il centrodestra gode di salute e lo dimostrano i voti. L'effetto ottico di Schlein e Conte di una spallata che non c'è è certificato nei numeri. Fratelli d'Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, raddoppia i voti (in termini assoluti) rispetto al 2020. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

