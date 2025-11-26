Il 10eLotto fa sorridere di nuovo l' Abruzzo | vincita da 50mila euro
Il 10eLotto fa sorridere di nuovo l'Abruzzo. Come riporta Agipronews, un colpo da 50mila euro è stato registrato a Campo di Giove, provincia dell'Aquila, nell'ultimo concorso di martedì 25 novembre. La vincita è stata realizzata con un “8” Doppio Oro e una giocata da 10 euro in un punto vendita. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
