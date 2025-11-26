IKEA pronta a lanciare nuovi speaker Bluetooth che fungono anche da arredo
IKEA è pronta a lanciare sul mercato una nuova serie di speaker Bluetooth creati in collaborazione con una designer svedese. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
News recenti che potrebbero piacerti
Weekend da IKEA? Tra corridoi infiniti e file alla cassa… c’è anche Biova Classica La trovi in tutti i ristoranti Ikea in Italia, pronta a rendere più piacevole la tua pausa. Una birra buona due volte: perché nasce dal pane recuperato e perché è perfetta da condi - facebook.com Vai su Facebook
Lancio dei nuovi altoparlanti Bluetooth IKEA con design colorati - Previsto per un lancio globale nel prossimo futuro, il modello è disponibile in tre dimensioni, ciascuna con un design colorato. Scrive notebookcheck.it
IKEA conferma i prezzi dei nuovi prodotti per la casa intelligente compatibili con Matter - Si prevede che tutti questi dispositivi in arrivo supportino il protocollo Matter, il che significa che funzio ... Da notebookcheck.it
Ikea ti sistema casa nel 2026: le nuove offerte bomba in programma per il nuovo anno - IKEA ha annunciato un’importante espansione della propria linea smart home per il 2026, con più di venti dispositivi in arrivo già a gennaio e un secondo blocco previsto in primavera. Si legge su ecoblog.it