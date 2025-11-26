Ieri, 25 novembre 2025, sono andate in onda le nuove puntate de La ruota della fortuna e di Affari tuoi. I due game show di Canale 5 e Rai 1, trasmessi nell’access prime time, continuano a tenere compagnia al pubblico di Canale 5. Ma vediamo ora insieme cos’è accaduto. La ruota della fortuna ieri sera: chi ha vinto e quanto. Il Campione Ciro, che ha battuto nella puntata precedente il predecessore Stefano, ha mantenuto la sua corona, sfidando Lodovico e Chiara, che non hanno superato la gara. Il 22enne, sempre sostenuto in studio dal suo gemello Andrea, è riuscito a battere i suoi rivali anche ieri sera. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Ieri in TV 25 novembre, La ruota della fortuna e Affari tuoi: chi ha vinto e quanto