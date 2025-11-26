Ieo-Monzino i reduci di Nagel contro il progetto Del Vecchio

«Devo molto allo Ieo, in particolare al Monzino. Era stato naturale pensare di avviare il percorso della mia Fondazione offrendo 500 milioni e più nel tempo per renderne ancora più grandi ed eccellenti le strutture milanesi. Ma le resistenze sono state più rumorose della riconoscenza, che comunque mi ha molto gratificato. L'unico dispiacere è aver deluso i molti collaboratori delle due strutture che contavano su questo mio impegno personale per realizzare qualcosa di ancora più grande e internazionale». In un'intervista rilasciata al Messaggero nell'ottobre del 2020, il fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, aveva usato queste parole per commentare lo scontro con la Mediobanca di Alberto Nagel sul riassetto dell'istituto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ieo-Monzino, i reduci di Nagel contro il progetto Del Vecchio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ieo-Monzino, la difesa di Nagel? Quelle promesse a Cuccia...Rumors - Mentre si attende che il consiglio d’amministrazione dello Ieo, presieduto da Carlo Buora, prenda in ... Da affaritaliani.it

Fondazione Ieo-Monzino celebra 30 anni a sostegno della ricerca - "Dopo la pandemia, l'importanza della ricerca medica è diventata più evidente e sentita che mai": lo ha sottolineato Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente della Fondazione Ieo- Segnala ansa.it

Alla cena della Fondazione IEO-MONZINO ETS sono stati raccolti 675mila euro a favore della ricerca - MONZINO ETS “Dream of a late summer night” 470 ospiti e 675mila euro raccolti a favore della ricerca Un nome che è anche una promessa. Riporta vogue.it