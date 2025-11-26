Identificati resti ostaggio israeliano

26 nov 2025

17.35 E' di Dror Or il corpo reso ieri da Hamas a Israele. Lo ha confermato l' ufficio del premier Netanyahu dopo i test di identificazione. Dror Or fu ucciso il 7 ottobre con la moglie Yonat nel kibbutz Beeri. E'stato dichiarato morto nel maggio 2024. Due dei figli furono rapiti il 7 ottobre e sono stati rilasciati due anni fa, in uno dei primi scambi di ostaggi. In mano a Hamas, nella Striscia di Gaza, ci sono ancora i corpi o i resti di due ostaggi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

