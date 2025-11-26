Inter News 24 Iddrissou ha trovato l’accordo con la dirigenza dell’Inter per l’estensione del contratto che lo lega al club meneghino. Tutti i dettagli sulla firma del giovane. L’ Inter ha ufficialmente annunciato il rinnovo del contratto di Jamal Iddrissou, giovane promessa del settore giovanile. Il talento classe 2007 ha prolungato il suo impegno con i nerazzurri, confermando il suo desiderio di proseguire il suo percorso di crescita all’interno del club. Iddrissou, che ha collezionato 14 presenze tra Primavera e Under 23, ha dimostrato grandi qualità in campo, con 5 gol all’attivo, di cui 2 segnati in Youth League, e 2 assist. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Iddrissou prolunga il contratto che lo lega all’Inter. La reazione del giovane sui social -FOTO