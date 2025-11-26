I vostri figli hanno bisogno di voi il libro usato dalla mamma del bosco | Genitori al centro bambini lontani da mode e coetanei

Quotidiano.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chieti – Un libro “molto interessante”. Un libro “molto attuale”. un libro “meraviglioso che spiega dove sbaglia la società di oggi nell’educare i figli”. Questo libro, evidentemente molto apprezzato dai genitori-lettori che l’hanno comprato su Amazon (82% di recensioni a 5 stelle), è il manuale che Nathan Trevallion e Catherine Birmingham usano per allevare i tre bimbi nella casa nel bosco di Palmoli. Si intitola "I vostri figli hanno bisogno di voi. Perché i genitori oggi contano più che mai – Riscoprire il ruolo educativo nella società contemporanea” e, per dirla con la mamma protagonista della storia familiare che sta appassionando (e dividendo) l’Italia, è il testo che confermerebbe “la correttezza del modo di crescere i nostri figli che noi istintivamente abbiamo scelto”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

i vostri figli hanno bisogno di voi il libro usato dalla mamma del bosco genitori al centro bambini lontani da mode e coetanei

© Quotidiano.net - "I vostri figli hanno bisogno di voi”, il libro usato dalla mamma del bosco: “Genitori al centro, bambini lontani da mode e coetanei”

Scopri altri approfondimenti

vostri figli hanno bisogno"I vostri figli hanno bisogno di voi”, il libro usato dalla mamma del bosco: “Genitori al centro, bambini lontani da mode e coetanei” - un libro “meraviglioso che spiega dove sbaglia la società di oggi nell’educare i figli”. Segnala quotidiano.net

I figli hanno bisogno dei genitori presenti - quanto accaduto a Ventimiglia ci offre una preziosa occasione per riflettere su un tema che preferiamo ignorare: la fragilità dei nostri bambini e l'imperdonabile distrazione degli adulti. Secondo ilgiornale.it

«Miei cari genitori, siate credibili con i vostri figli» - Michela Marzano, scrittrice e ordinaria di filosofia morale all’Università Paris- Lo riporta unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Vostri Figli Hanno Bisogno