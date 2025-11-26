I vostri figli hanno bisogno di voi il libro usato dalla mamma del bosco | Genitori al centro bambini lontani da mode e coetanei
Chieti – Un libro “molto interessante”. Un libro “molto attuale”. un libro “meraviglioso che spiega dove sbaglia la società di oggi nell’educare i figli”. Questo libro, evidentemente molto apprezzato dai genitori-lettori che l’hanno comprato su Amazon (82% di recensioni a 5 stelle), è il manuale che Nathan Trevallion e Catherine Birmingham usano per allevare i tre bimbi nella casa nel bosco di Palmoli. Si intitola "I vostri figli hanno bisogno di voi. Perché i genitori oggi contano più che mai – Riscoprire il ruolo educativo nella società contemporanea” e, per dirla con la mamma protagonista della storia familiare che sta appassionando (e dividendo) l’Italia, è il testo che confermerebbe “la correttezza del modo di crescere i nostri figli che noi istintivamente abbiamo scelto”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
