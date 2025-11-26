Diventare museo non è soltanto un titolo, ma un cambio di passo. L’accreditamento ottenuto in questi giorni dalla Regione è l’inizio di una nuova stagione, in cui la Reggia potrà immaginare un futuro da protagonista nel sistema museale europeo. "Diventare museo ci permetterà di efficientare la macchina, per un museo sempre più museo", spiega il direttore generale Bartolomeo Corsini. La formula segna una direzione chiara: flussi di ingresso e uscita separati, spazi pensati per la didattica, una biblioteca specialistica, un’area workshop, servizi educativi più strutturati. Tutto ciò che definisce un museo moderno, insomma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I vantaggi immediati. Nuovi scambi e risorse nella rete dei custodi dell’arte internazionale