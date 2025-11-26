I tacchini Gobble e Waddle passeggiano in giardino Casa Bianca prima della cerimonia di grazia – Il video

Open.online | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 26 novembre 2025 Prima della cerimonia di grazia con il Presidente Trump e la moglie Melania in occasione del Ringraziamento, i due tacchini Gobble e Waddle passeggiano nel giardino della Casa Bianca. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

