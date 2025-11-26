I sovrani e loro eredi non potrebbero viaggiare insieme In aereo ma nemmeno in auto Felipe di Spagna e la figlia Leonor lo hanno fatto Per un buon motivo
Dura la vita per un re o una regina. Tante le regole da rispettare, non solo formali. Una, ad esempio, prevede che il sovrano (o la sovrana) e l’erede al trono non viaggino mai insieme. Nel caso in cui si verifichi un grave incidente, infatti, la monarchia perderebbe in un colpo solo il regnante e il suo successore. Una norma in vigore in tante casate ma che, alla corte di Spagna, settimana scorsa non è stata rispettata. Lo scorso weekend, infatti, la principessa Leonor e re Felipe hanno infranto, senza nemmeno nasconderlo, il protocollo. Felipe, Leonor e quella regola non rispettata. Sabato 22 novembre a Madrid si è celebrato il 50° anniversario della restaurazione della monarchia in Spagna. 🔗 Leggi su Amica.it
