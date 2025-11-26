Avrebbe usato i soldi destinati alla ricerca per viaggi, cavalli e la propria azienda agricola. Con questa accusa è scattato il sequestro di beni per l'ex rettore di Messina, Salvatore Cuzzocrea. Ci sono due provvedimenti: uno per un milione e 600 mila euro e l'altro per ulteriori 860 mila euro. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - "I soldi della ricerca usati per viaggi e cavalli", bufera sull'ex rettore consulente del ministro Bernini