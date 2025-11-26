I soldi della ricerca usati per viaggi e cavalli bufera sull' ex rettore consulente del ministro Bernini

Today.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrebbe usato i soldi destinati alla ricerca per viaggi, cavalli e la propria azienda agricola. Con questa accusa è scattato il sequestro di beni per l'ex rettore di Messina, Salvatore Cuzzocrea. Ci sono due provvedimenti: uno per un milione e 600 mila euro e l'altro per ulteriori 860 mila euro. 🔗 Leggi su Today.it

i soldi della ricerca usati per viaggi e cavalli bufera sull ex rettore consulente del ministro bernini

© Today.it - "I soldi della ricerca usati per viaggi e cavalli", bufera sull'ex rettore consulente del ministro Bernini

Leggi anche questi approfondimenti

soldi ricerca usati viaggiSoldi per la salvaguardia delle coste usati per ville e viaggi: 3 arresti - Il gruppo avrebbe sistematicamente sottratto circa 2 milioni di euro destinati alla tutela e valorizzazione del patrimonio costiero ... Come scrive cagliaripad.it

Viaggi e ville con i soldi destinati alle coste sarde - Fiumi di denaro per la promozione della Sardegna, per realizzare collane di libri dedicate alle isole minori, ma anche documentari, convegni e incontri in tutto il mondo. Segnala ansa.it

Genitori spendono i soldi per la figlia malata per viaggi, videogiochi e pay-tv: truffa da 200 mila euro - I soldi che dovevano essere destinati alla figlia malata spesi in viaggi e videogiochi. Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Soldi Ricerca Usati Viaggi