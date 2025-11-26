I segreti del corallo di Sciacca | inaugurata esposizione al museo Griffo

Agrigentonotizie.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esposizione "I segreti del corallo di Sciacca: storia, maestria, bellezza" del Museo Nocito del Corallo, e la proiezione del documentario “Deep Coral” al Museo Pietro Griffo di Agrigento hanno registrato ieri una grande affluenza di pubblico, confermando il forte interesse per il patrimonio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

