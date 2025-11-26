I segreti del corallo di Sciacca | inaugurata esposizione al museo Griffo

L'esposizione "I segreti del corallo di Sciacca: storia, maestria, bellezza" del Museo Nocito del Corallo, e la proiezione del documentario “Deep Coral” al Museo Pietro Griffo di Agrigento hanno registrato ieri una grande affluenza di pubblico, confermando il forte interesse per il patrimonio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Argomenti simili trattati di recente

Il bosco è silenzio. Hai i suoi Segreti. Questa pizza lo racconta così Vellutata di patate e topinambur, porcini, friarielli, provola, gel di carote e tartufo Più di una pizza, un gioiello https://pizzeriailcorallo.com Via G. Falcone 65 – Baronissi (SA) tel/whatsap - facebook.com Vai su Facebook

“I Segreti del Corallo di Sciacca”, successo per il doppio appuntamento al museo Griffo - Le sale del Museo Pietro Griffo sono state gremite da cittadini, turisti e appassionati di storia, arte e cinema tutti desiderosi di immergersi nell'affascinante e secolare tradizione del corallo foss ... Scrive grandangoloagrigento.it

Grande successo per il doppio evento "I Segreti del Corallo di Sciacca" - Le sale del Museo "Pietro Griffo" sono state gremite da cittadini, turisti e appassionati di storia, arte e cinema ... Riporta lasicilia.it

L’affascinante storia del corallo di Sciacca in una mostra ad Agrigento2025 - Martedì prossimo (25 novembre) dalle 18 una selezione della preziosa collezione del neonato Museo Nocito del corallo di Sciacca ... Riporta scrivolibero.it