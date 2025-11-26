A dimostrarlo sono gli scaffali delle librerie rivelati per caso dalle foto che, nel periodo del Covid, mostravano i Royal al lavoro da remoto. I Windsor sono avidi lettori: alla domanda su quale sia il loro hobby preferito, tutti rivelano la tendenza a rilassarsi con un buon libro. E amano anche parlare di libri, dalla regina Camilla che ha fondato addirittura un club online – The Queen’s Reading Room – che si propone di diffondere la passione per la lettura con tanto di podcast e di festival annuale; a Kate Middleton che spesso, durante i suoi impegni pubblici, menziona classici della letteratura inglese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I Royal, avidi lettori, hanno tutti gusti diversi. Kate Middleton preferisce i classici, Camilla le storie romantiche. E Carlo III si dà alla storia