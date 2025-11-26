I Royal avidi lettori hanno tutti gusti diversi Kate Middleton preferisce i classici Camilla le storie romantiche E Carlo III si dà alla storia

26 nov 2025

A dimostrarlo sono gli scaffali delle librerie rivelati per caso dalle foto che, nel periodo del Covid, mostravano i Royal al lavoro da remoto. I Windsor sono avidi lettori:  alla domanda su quale sia il loro hobby preferito, tutti rivelano la tendenza a rilassarsi con un buon libro. E amano anche parlare di libri, dalla regina Camilla che ha fondato addirittura un club online – The Queen’s Reading Room – che si propone di diffondere la passione per la lettura con tanto di podcast e di festival annuale; a Kate Middleton che spesso, durante i suoi impegni pubblici, menziona classici della letteratura inglese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

