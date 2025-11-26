I risultati del rodeo di tennis giovanile al Republic Sport Village di Jesolo
Al Republic Sport Village di Jesolo è andato in scena un weekend tennistico formula rodeo fitp per giovani under 12. Erano due dozzine i ragazzi a confronto coordinati da Alessandro Mior.Nel maschile davanti a tutti Lorenzo Tumari del Tennis Club Padova. Per lui 3 gare vinte, l’ultima contro il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
