I rischi sul balcone del Louvre erano già stati segnalati nel 2018

Parigi. Il balcone della galleria di Apollo del Louvre, utilizzato dai ladri lo scorso 19 ottobre per rubare i gioielli della.

I rischi sul balcone del Louvre erano già stati segnalati nel 2018 - In un documento di sette anni fa di due pagine e tre infografiche, Van Cleef & Arpels aveva cerchiato in rosso l'esatto punto debole: il balcone della galleria di Apollo. Lo riporta ilfoglio.it

Furto al Louvre, caccia ai gioielli (invendibili): i ladri rischiano 25 anni di carcere. «Erano più di quattro, nessun complice nel museo» - I due fermati, scaduti i termini della detenzione, «stanno per essere presentati davanti al giudice», in vista «dell'apertura dell'inchiesta nei loro confronti per i reati di furto in banda ... Come scrive leggo.it

Furto al Louvre, caccia ai gioielli (invendibili): i ladri rischiano 25 anni di carcere. «Erano più di quattro, nessun complice nel museo» - Dopo la rapina al Louvre, la procuratrice della Repubblica di Parigi, Laure Beccuau, ha confermato che i gioielli trafugati non sono ancora stati recuperati. Secondo leggo.it