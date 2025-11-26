I rischi dello scontro tra Cina e Giappone su Taiwan

La tensione tra i due paesi cresce da settimane. L’isola è chiaramente un tema cruciale per Pechino. E i compromessi non sono nell’aria. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - I rischi dello scontro tra Cina e Giappone su Taiwan

I rischi dello scontro tra Cina e Giappone su Taiwan - L’isola è chiaramente un tema cruciale per Pechino. Lo riporta internazionale.it

Tensioni Cina-Giappone. Taiwan: "Pechino mette a rischio la pace nella regione" - Un funzionario del ministero degli Esteri giapponese è arrivato in Cina per sedare lo scontro diplomatico innescato dalle dichiarazioni della premier giapponese Takaichi su possibile risposta del Giap ... msn.com scrive

Le minacce, le accuse e le navi da guerra cinesi: cosa sappiamo della tensione tra Cina e Giappone (e cosa c'entra Taiwan) - Pechino sta usando la leva del turismo e del commercio per punire Tokyo dopo le parole pronunciate dalla premier nazionalista di destra Takaichi sulla difesa dell'isola taiwanese ... Secondo today.it