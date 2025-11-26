I pronostici di mercoledì 26 novembre | ancora Champions League

I pronostici di mercoledì 26 novembre, si chiude la quinta giornata della League Phase di Champions League, in campo Inter e Atalanta L’ Inter è una delle tre squadre a punteggio pieno dopo le prime 4 giornate del maxigirone di Champions League. Come i nerazzurri solo Bayern Monaco e Arsenal, che proprio in questo turno – contemporaneamente all’impegno degli uomini di Cristian Chivu con l’ Atletico Madrid – si toglieranno punti fra di loro a Londra. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Lautaro e compagni sono senza alcun dubbio la squadra che ha fatto meglio tra le italiane ma bisogna anche considerare il livello, non proprio elevatissimo, degli avversati affrontati nei primi quattro turni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 26 novembre: ancora Champions League

Pronostici Champions League/ Quote e previsioni sulle partite (5^ giornata, oggi 26 novembre 2024) - Nonostante il fattore campo avverso, Milan e Atalanta sono senza dubbio nettamente favorite sui campi di Slovan Bratislava e Young Boys, che sono oggettivamente fra le ‘cenerentole’ di questa nuova ... Da ilsussidiario.net