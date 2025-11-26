Pavia, 26 novembre 2025 – Le canzoni degli 883 sono la colonna sonora dei primi amori scoppiati sui banchi di scuola. È nelle librerie “L’amore ai tempi dell’Uomo Ragno”, romanzo di formazione di Marco Iurato. Tenero e travolgente racconta il primo, grande amore di un adolescente qualsiasi della provincia italiana. “La Notte dell’Uomo ragno” regala fama a Pavia ma fa infuriare la moglie di Max Pezzali: “In Comune sanno solo sfruttare la sua popolarità” Marco ha sedici anni, frequenta la quarta liceo e vive giornate tutte uguali, scandite da compiti, sport e un senso di noia che sembra non finire mai, un po’ come quello di cui parlano i protagonisti della serie tv “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” in una Pavia assonnata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I primi amori a scuola, con la colonna sonora degli 883: è “L’amore ai tempi dell’Uomo Ragno”