I passeggeri del traghetto vedono all’improvviso i propri bagagli galleggiare in mare e scatta il panico | il video è virale

Ilfattoquotidiano.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I viaggi in traghetto nel Sud-Est asiatico sono, diciamo così, ‘noti’ per via di alcune traversate movimentate e condizioni difficili; quello che è successo al largo delle coste della Thailandia però non ha molti precedenti. I viaggiatori sul traghetto di domenica da Koh Tao a Koh Samui sono rimasti scioccati nel vedere, a metà percorso, i propri bagagli galleggiare accanto alla barca. Si ritiene che i bagagli fossero stati riposti senza fissaggio sul ponte superiore e che, a causa delle condizioni del mare, siano stati trascinati fuori bordo. Un passeggero, il signor Norman, ha detto che a un certo punto “ la parte anteriore della barca era completamente sommersa ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

i passeggeri del traghetto vedono all8217improvviso i propri bagagli galleggiare in mare e scatta il panico il video 232 virale

© Ilfattoquotidiano.it - I passeggeri del traghetto vedono all’improvviso i propri bagagli galleggiare in mare e scatta il panico: il video è virale

Leggi anche questi approfondimenti

Più di 3 ore per sbarcare: incubo per i passeggeri del traghetto dall’Albania, code interminabili sotto il sole - C’è chi dice che sbarcare dal battello infernale del famigerato Caronte sia quasi più facile che farlo da un traghetto al porto di Ancona. Come scrive corriereadriatico.it

Traghetto per le Eolie da incubo con il mare mosso: «Passeggeri in preda a nausea e vomito» il video virale - Un viaggio da incubo quello raccontato da Rita Mantio in un video che è diventato virale su TikTok con quasi mezzo milione di visualizzazioni. Secondo corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Passeggeri Traghetto Vedono All8217improvviso