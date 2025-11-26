I viaggi in traghetto nel Sud-Est asiatico sono, diciamo così, ‘noti’ per via di alcune traversate movimentate e condizioni difficili; quello che è successo al largo delle coste della Thailandia però non ha molti precedenti. I viaggiatori sul traghetto di domenica da Koh Tao a Koh Samui sono rimasti scioccati nel vedere, a metà percorso, i propri bagagli galleggiare accanto alla barca. Si ritiene che i bagagli fossero stati riposti senza fissaggio sul ponte superiore e che, a causa delle condizioni del mare, siano stati trascinati fuori bordo. Un passeggero, il signor Norman, ha detto che a un certo punto “ la parte anteriore della barca era completamente sommersa ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I passeggeri del traghetto vedono all’improvviso i propri bagagli galleggiare in mare e scatta il panico: il video è virale