I migliori giovani talenti del jazz italiano in concerto al Torrione guidati dal pianista Vittorio Solimene

Ferraratoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 28 alle 21.30 sul palco del Jazz Club arriva il Vittorio Solimene Quartet, composto dallo stesso Solimene al pianoforte, Lorenzo Simoni al sax alto, Alessandro Bintzios, al contrabbasso e Michele Santoleri alla batteria. Il quartetto riunisce alcuni tra i più promettenti giovani talenti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

