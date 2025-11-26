I media e il potere | il 27 novembre a Sondrio il nuovo evento di InsideOver

L’avvicinarsi del 27 novembre segna un nuovo appuntamento per InsideOver, che riunirà a Sondrio, presso la Sala Besta di Via Vittorio Veneto 4, alle18, alcune delle voci più autorevoli del giornalismo italiano, per discutere il rapporto complesso tra media e potere. Il tema – informazione, potere, propaganda e disinformazione – sarà analizzato attraverso l’esperienza diretta di professionisti che da anni raccontano guerre e crisi geopolitiche. In tempi come questi, in cui serpeggiano i conflitti- dall’ Ucraina al Medio Oriente, dal Sudan al Myanmar – InsideOver porta avanti una narrazione sempre attenta ai teatri di guerra, con uno sguardo ampio, in risposta alla rischiosa polarizzazione dell’informazione contemporanea. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - “I media e il potere”: il 27 novembre a Sondrio il nuovo evento di InsideOver

Approfondisci con queste news

La guerra dei media contro le donne. Una conversazione sul potere delle parole e sulle strutture che rendono possibile la violenza maschile. La giornalista Giulia Siviero analizza le derive istituzionali, politiche e mediatiche che depoliticizzano il problema, e s - facebook.com Vai su Facebook

VIDEO | La Torre dei Conti, simbolo del potere papale. Innocenzo III la volle maestosa e impressionò anche Petrarca. Il suo nome è legato ai Conti di Segni o forse al conte di Sora, Riccardo, fratello del pontefice che nel 1204 decise di ampliarla. #ANSA ansa. Vai su X

“I media e il potere”: il 27 novembre a Sondrio il nuovo evento di InsideOver - L’avvicinarsi del 27 novembre segna un nuovo appuntamento per InsideOver, che riunirà a Sondrio, presso la Sala Besta di Via Vittorio Veneto 4, alle18, alcune delle voci più autorevoli del giornalismo ... Da msn.com

“I media e il potere”: il 27 novembre a Sondrio l’evento di InsideOver - Giovedì 27 novembre “InsideOver” arriva a Sondrio e lo fa con un evento con ospiti d’eccezione, protagonisti dell’informazione e del racconto di un mondo sempre più complesso: alle 18, presso la Sala ... msn.com scrive