La crescita dei giovani da affidare poi alla prima squadra, così come accaduto con Davide Bartesaghi, resta l’obiettivo primario e forse unico. Ma in termini di risultati il progetto Milan Futuro stenta anche in Serie D. Oggi, ore 14.30, i rossoneri ospitano l’abbordabile Real Calepina nel recupero della dodicesima giornata del girone B. Lontana 12 punti dalla vetta e reduce da due ko di fila, la rosa di Massimo Oddo deve evitare di farsi risucchiare nella zona playout. Ciò che preoccupa è la scarsa costanza del gruppo, capace di vincere contro Chievo e Folgore Caratese prime nel girone, per poi inciampare con rivali più modeste. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I guai dell’under 23. I ragazzi di Oddo per l’attesa svolta col Real Calepina