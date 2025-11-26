I giudici italiani criticati anche dai media stranieri | Errore allontanare i figli

Eccola lì, trasformata d'un colpo in un caso internazionale: la “famiglia del bosco” finisce sulle homepage mondiali con l'Italia ei suoi bizantinismi giuridici a fare da (incomprensibile) sfondo. Ma stavolta è l'estero a raccontarci chi siamo: un Paese capace di far partire un'operazione con quattro auto e mezza dozzina di poliziotti per prelevare tre minori che vogliono vivere senza plastica ed elettricità. «Rapiti dalle autorità» titola il britannico Daily Mail, che ha trasformato l'indagine nata dopo un'indigestione di funghi velenosi – un «errore innocente», lo hanno definito – in una sorta di blitz cinematografico ai danni del connazionale Nathan Trevallion. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

