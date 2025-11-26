I Giovani Democratici contestano Fiano sulla Palestina | i big del Pd li sgridano Schlein aveva chiesto | Siate autonomi

“Autonomi”, sì. Ma non troppo. Con “libertà di iniziativa politica”, purché non disturbi. Invitati ad essere “un passo avanti al Pd stesso”, salvo poi essere ricondotti immediatamente nei ranghi. I Giovani Democratici provano a spiccare il volo, a margine di un evento di Sinistra per Israele si schierano con i manifestanti pro-Palestina e criticano le posizioni del deputato dem Emanuele Fiano. Ma vengono respinti sia dagli attivisti anti-sionisti, sia dal loro stesso partito, che si dissocia e li rimprovera. Appena due settimane fa la segretaria Elly Schlein, al Congresso GD di Napoli, li aveva invitati a essere “autonomi”, “un passo avanti a noi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I Giovani Democratici contestano Fiano sulla Palestina: i big del Pd li sgridano. Schlein aveva chiesto: “Siate autonomi”

