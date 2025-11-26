I genitori scattano al primo segnale di febbre Ma l' automedicazione non sempre è il meglio per i più piccoli

( a skanews) – Il pediatra di famiglia rappresenta la prima scelta dei genitori per la cura dei propri figli, bambini e adolescenti e la sua figura è percepita come fondamentale dai genitori e seguirlo garantisce appropriatezza prescrittiva e terapeutica, evitando uso di farmaci inappropriati che non portano a rapida guarigione, ma causano spreco economico. Questo il tema del Convegno “Dalla comunicazione all’appropriatezza in pediatria. Focus su dolore e febbre”, organizzato da Motore Sanità, in Senato, grazie al contributo incondizionato di Angelini Pharma. Virus sinciziale, Covid e influenza nei bambini: i consigli dei pediatri. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - I genitori "scattano" al primo segnale di febbre. Ma l'automedicazione non sempre è il meglio per i più piccoli

Altre letture consigliate

Oggi ci guardiamo attorno e tutto è più silenzioso. Il campo è lo stesso, eppure… sembra diverso. Le voci nel vento sembrano ancora quelle dei bambini che ridono, dei genitori che scattano foto, dei nonni che stringono mani piccole sporche di tempera. Quan - facebook.com Vai su Facebook

Ambra Fabbri, scomparsa ragazza di 18 anni a Ferrara: è irreperibile da due settimane, scattano le ricerche Vai su X

Gengive infiammate e mal di denti: potrebbero essere il primo segnale di qualcosa di molto più grave - Gengive infiammate e mal di denti, ecco il primo segnale da non sottovalutare: tutti i dettagli e le curiosità Le gengive infiammate e il mal di denti sono spesso sottovalutati come semplici fastidi ... Segnala blitzquotidiano.it