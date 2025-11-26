I genitori scattano al primo segnale di febbre Ma l' automedicazione non sempre è il meglio per i più piccoli

Il pediatra di famiglia rappresenta la prima scelta dei genitori per la cura dei propri figli, bambini e adolescenti e la sua figura è percepita come fondamentale dai genitori e seguirlo garantisce appropriatezza prescrittiva e terapeutica, evitando uso di farmaci inappropriati che non portano a rapida guarigione, ma causano spreco economico. Questo il tema del Convegno "Dalla comunicazione all'appropriatezza in pediatria. Focus su dolore e febbre", organizzato da Motore Sanità, in Senato, grazie al contributo incondizionato di Angelini Pharma.

© Iodonna.it - I genitori "scattano" al primo segnale di febbre. Ma l'automedicazione non sempre è il meglio per i più piccoli

