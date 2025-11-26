All’inizio c’è stato il cosiddetto “piano di pace” stilato nella sostanza a Mosca e firmato dallo “sceriffo” di Washington. Un’accozzaglia di 28 punti, che nell’insieme non poteva che produrre sgomento e un certo disgusto, ma al netto di balletti e giravolte per distrarre e creare confusione confermava l’autentica bussola di Trump fin dall’insediamento segnata dall’aggressione a Zelensky nello Studio ovale e dal rito di sottomissione a Putin ad Anchorage. Eppure, per quanto fosse nell’aria una manovra a tenaglia per spartirsi le spoglie dell’Ucraina, liquidare Zelensky, indebolire e destabilizzare l’Europa, l’operazione è stata gestita con modalità e tempistica talmente calcolate per mettere in una condizione di massima difficoltà il popolo ucraino e i suoi alleati da essere difficile da prevedere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I diktat li impone Mosca: il piano di pace in Ucraina è un ‘buon compromesso’ solo per Putin