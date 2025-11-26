I corpicini nascosti lì dentro Mamma uccide i figli e si trasferisce anni dopo la scoperta choc

Per anni il suo nome è rimasto sospeso tra cronache spezzate e silenzi che sembravano non voler concedere spiegazioni. La sua storia, però, è tornata a imporsi con una forza improvvisa, riportando alla luce un passato che molti avrebbero preferito non scoperchiare. A distanza di tempo, quella donna di 45 anni, arrivata in Nuova Zelanda dalla Corea del Sud in cerca di una nuova vita, è stata infine condannata all’ergastolo per l’omicidio dei suoi due figli, Yuna e Minu Jo. Una conclusione giudiziaria che chiude un caso spaventoso e che rilancia domande destinate a restare senza risposta. La vicenda ebbe origine il 27 giugno 2018, in una casa ordinaria di un sobborgo di Auckland, dove nulla lasciava immaginare quanto stesse per accadere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it