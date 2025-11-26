I conti del Vaticano tornano a sorridere | 1,6 milioni di avanzo grazie alla spending review di Francesco e al boom di donazioni per il Giubileo

Ci pensano le donazioni e la “cura da cavallo” di Papa Francesco a portare una boccata d’ossigeno ai conti del Vaticano. La Segreteria per l’Economia ha pubblicato il Bilancio Consolidato 2024 della Santa Sede, che evidenzia un avanzo di 1,6 milioni di euro. L’anno precedente, ricorda una nota diffusa ai media, c’era stato invece un disavanzo di 51,2 milioni. «Il rapporto evidenzia un netto miglioramento e, pur nella prudente consapevolezza che la piena sostenibilità finanziaria è un obiettivo da raggiungere nel lungo termine, è osservabile una direzione chiaramente positiva», fa notare il comunicato della Santa Sede. 🔗 Leggi su Open.online