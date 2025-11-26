I consigli di Drew Barrymore ai fan americani | ecco come passare il Giorno del Ringraziamento da soli

La star di E.T. l'Extraterrestre ha fornito le linee guida da seguire per passare un Thanksgiving perfetto anche se non si è in compagnia. In un video su TikTok, Drew Barrymore ha condiviso i propri consigli ai fan statunitensi per poter trascorrere un sereno Giorno del Ringraziamento anche in solitaria. Nel video, si vede Drew Barrymore camminare dietro le quinte del suo show televisivo, il The Drew Barrymore Show e rivolgendosi ai suoi fan sui social ha fornito qualche utile indicazione. I consigli di Drew Barrymore "(Ho dei consigli) perché ho trascorso la maggior parte dei miei Giorni del Ringraziamento da sola" ha esordito Barrymore "E poi ho capito due cose: se ero sola, non mi sentivo male per questo, mi piaceva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

