I commercianti fanno squadra

Ilrestodelcarlino.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"In un questo non facile momento storico, i commercianti sono stati e restano la vivacità e la vita dei paesi come Sant’Elpidio a Mare e sono loro che possono riaccendere la vitalità cittadina" ne sono convinti gli operatori commerciali elpidiensi che hanno deciso di fare gruppo, che vogliono diventare associazione e che intanto, pensano all’imminente periodo natalizio. "Siamo un gruppo in cui è cresciuto il desiderio di collaborazione e partecipazione attiva, è emersa una visione comune orientata alla promozione del paese e alla creazione di iniziative capaci di coinvolgere residenti e visitatori, per contribuire alla crescita e alla vitalità di tutto il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

i commercianti fanno squadra

© Ilrestodelcarlino.it - I commercianti fanno squadra

News recenti che potrebbero piacerti

commercianti fanno squadraI commercianti fanno squadra - "In un questo non facile momento storico, i commercianti sono stati e restano la vivacità e la vita dei paesi come Sant’Elpidio a Mare e sono loro che possono riaccendere la vitalità cittadina" ne ... Segnala ilrestodelcarlino.it

commercianti fanno squadraI Commercianti di San Giustino Valdarno fanno squadra - Arezzo, 20 novembre 2025 – I Commercianti di San Giustino Valdarno fanno squadra. Da msn.com

commercianti fanno squadraA San Giustino Valdarno i commercianti fanno squadra - Arezzo, 19 novembre 2025 – A San Giustino Valdarno i commercianti f anno squadra. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Commercianti Fanno Squadra