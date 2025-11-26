i commercianti fanno squadra

"In un questo non facile momento storico, i commercianti sono stati e restano la vivacità e la vita dei paesi come Sant’Elpidio a Mare e sono loro che possono riaccendere la vitalità cittadina" ne sono convinti gli operatori commerciali elpidiensi che hanno deciso di fare gruppo, che vogliono diventare associazione e che intanto, pensano all’imminente periodo natalizio. "Siamo un gruppo in cui è cresciuto il desiderio di collaborazione e partecipazione attiva, è emersa una visione comune orientata alla promozione del paese e alla creazione di iniziative capaci di coinvolgere residenti e visitatori, per contribuire alla crescita e alla vitalità di tutto il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

