I cittadini vogliono intitolare la piazza di Valmelaina alle vittime dell’esplosione del 2001

Dare un nome alla piazza dell’ex mercato di Valmelaina intitolandola alle vittime dell’esplosione di via Ventotente. È questa la richiesta che arriva dal comitato “Cittadini per la toponomastica” proprio alla vigilia della giornata in cui ricorre il 24esimo anniversario della strage.La strage di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

