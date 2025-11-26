I carabinieri di Meldola celebrano la Virgo Fidelis e rinnovano l' aiuto agli orfani dei militari caduti
Si è svolta venerdì scorso, nella chiesa di San Cosimo a Meldola, la solenne celebrazione in onore della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri. Alla funzione religiosa, celebrata dal parroco don Enrico Casadio - oltre a numerosi Carabinieri in servizio, ad una rappresentanza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
