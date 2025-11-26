IC Emanuela Loi Mediglia-Pantigliate MI la pioggia non ferma la voglia di legalità
L’I.C. Emanuela Loi ha partecipato, come ormai avviene sin dal 2014, alla fiaccolata in memoria di Lea Garofalo che si è tenuta a Milano il 24 Novembre. I.C. Emanuela Loi e Libera: un connubio lungo oltre un decennio. L’I.C. Emanuela Loi era presente ieri sera alla fiaccolata in memoria di Lea Garofalo. Una delegazione di alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, insieme ad alcuni genitori e ad una rappresentanza di insegnanti, ha sfidato la pioggia e il freddo. Dopo un viaggio di circa 40 minuti, all’insegna della sostenibilità (metropolitana da San Donato a Cadorna ed un bel tratto a piedi), alunni ed insegnanti, guidati dalla vicepreside, prof. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
