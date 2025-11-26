Con un comunicato stampa diffuso ai giornalisti questa mattina, l'avvocato Giovanni Angelucci, che aveva seguito il caso della famiglia del bosco fino a ora, lascia l'incarico: «I miei assistiti hanno ricevuto troppe pressanti ingerenze esterne che hanno incrinato la fiducia posta alla base del rapporto professionale che lega avvocato e cliente». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I bambini del bosco, l'avvocato lascia l'incarico: «Mancano i presupposti necessari per impostare la difesa»