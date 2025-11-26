' I Bagni di San Giuliano ai tempi di Pietro Leopoldo' | si inaugura la mostra documentaria

Pisatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Festa della Toscana 2025, domenica 30 novembre alle ore 11 verrà inaugurata presso il Teatrino dei Granduchi dei Bagni di Pisa-Terme di San Giuliano (ingresso da via Niccolini) la mostra documentaria 'I Bagni di San Giuliano ai tempi di Pietro Leopoldo'.L'iniziativa, promossa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

