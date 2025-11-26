I 70 anni di Spillo Altobelli Lo scudetto? Un affare tra Inter Milan e Napoli

Ilgiorno.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 26 novembre 2025 – Settant’anni di “Spillo“. Li compirà venerdì 28, ma un giorno solo non bastava a festeggiare. A Sonnino, che ad Alessandro Altobelli ha dato i natali, ce ne saranno quattro. Da domani a domenica, con eventi che vedranno tra i protagonisti tantissimi compagni d’avventura di una lunga carriera. “Ringrazio chi si sta prodigando per questo, tutta l’amministrazione comunale e la Pro Loco - sottolinea “Spillo“ -. Ci saranno anche il presidente dell’Inter, Marotta, e il presidente federale Gravina. Ne sono molto contento”. Altobelli AlessandroBeccalossi evaristo Archivio sport Aldo liverani C’è la corsa per farle gli auguri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I 70 anni di Spillo Altobelli. “Lo scudetto? Un affare tra Inter, Milan e Napoli”

