I 70 anni di Spillo Altobelli Lo scudetto? Un affare tra Inter Milan e Napoli
Milano, 26 novembre 2025 – Settant’anni di “Spillo“. Li compirà venerdì 28, ma un giorno solo non bastava a festeggiare. A Sonnino, che ad Alessandro Altobelli ha dato i natali, ce ne saranno quattro. Da domani a domenica, con eventi che vedranno tra i protagonisti tantissimi compagni d’avventura di una lunga carriera. “Ringrazio chi si sta prodigando per questo, tutta l’amministrazione comunale e la Pro Loco - sottolinea “Spillo“ -. Ci saranno anche il presidente dell’Inter, Marotta, e il presidente federale Gravina. Ne sono molto contento”. Altobelli AlessandroBeccalossi evaristo Archivio sport Aldo liverani C’è la corsa per farle gli auguri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Quattro giorni di grande festa a #Sonnino per i 70 anni del Campione del Mondo Alessandro “Spillo” Altobelli. - facebook.com Vai su Facebook
Venerdì 28 novembre Spillo spegnerà le candeline: «Arrivai in città nell’anno della Strage, non mi sono più mosso» Vai su X
Altobelli: «I miei 70 anni, l’Inter, il gol Mondiale e la mia Brescia» - Venerdì 28 novembre Spillo spegnerà le candeline: «Arrivai in città nell’anno della Strage, non mi sono più mosso» ... Lo riporta giornaledibrescia.it
Spillo Altobelli, 70 anni Mondiali: «La mia vita un sogno, ho iniziato per strada: ora alle gare di mio nipote l'allenatore si arrabbia per un dribbling...» - La celebrazione a Brescia, il 28 novembre l'ex attaccante compirà 70 anni e nella sua Sonnino arriverà anche il presidente della Fifa. Come scrive msn.com
Altobelli: "Alla Juve sono stato accolto benissimo, ma mi è dispiaciuto lasciare l'Inter" - Intervistato da "Sportmediaset" in occasione dei suoi 70 anni, Alessandro Altobelli, per tutti "Spillo", si sofferma, tra le altre cose, anche sul suo trasferimento alla ... Scrive tuttojuve.com