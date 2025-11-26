I 7 film Marvel che il codice dei fumetti degli anni 50 avrebbe vietato
le restrizioni del comic code authority e il loro impatto sui film del mcu. Il Marvel Cinematic Universe (MCU) si distingue per il suo enorme successo commerciale e per aver prodotto alcuni tra i film più incassi di tutti i tempi. Molti di questi titoli avrebbero incontrato enormi difficoltà a rispettare le norme imposte dal Comic Book Code Authority (CCA), un organismo di autogoverno che, sin dagli anni ’50, regolamentava i contenuti delle pubblicazioni fumettistiche negli Stati Uniti. Queste regole avrebbero limitato fortemente alcuni aspetti delle narrazioni e delle rappresentazioni nella produzione cinematografica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
