I 40 anni dalla morte di Biagio e Giuditta | Ma la strada a loro intitolata è una fogna

Riceviamo e pubblichiamo.Resto allibita, contrariata e anche rammaricata. Soltanto ieri (25 novembre) sono stati commemorati i 40 anni della morte di Biagio e Giuditta, onore alle loro anime innocenti, ma nessuno ha ricordato che la loro memoria era stata onorata già nel novembre del 2015 quando. 🔗 Leggi su Palermotoday.it