I 40 anni dalla morte di Biagio e Giuditta | Ma la strada a loro intitolata è una fogna
Riceviamo e pubblichiamo.Resto allibita, contrariata e anche rammaricata. Soltanto ieri (25 novembre) sono stati commemorati i 40 anni della morte di Biagio e Giuditta, onore alle loro anime innocenti, ma nessuno ha ricordato che la loro memoria era stata onorata già nel novembre del 2015 quando. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"L’idea di avvicinarmi alla morte, di dover lasciare questa Terra, è proprio fastidiosa. Purtroppo sono in quella fase della vita in cui inizi a pensarci" Un pensiero, questo di Loredana Bertè, che negli ultimi due anni ricorre spessissimo ha ammesso. - facebook.com Vai su Facebook
Maradona, tutto quello che resta cinque anni dopo la morte di D10S ilsole24ore.com/art/maradona-t… Vai su X
40 anni fa morivano Biagio e Giuditta: quel terribile incidente che sconvolse Palermo - Cosa accadde e quale significato può avere oggi ricordare quella pagina nera della storia della città. Come scrive balarm.it
Caro Biagio, fratello mio: non scorderò mai il nostro 25 novembre - Vincenzo Siciliano è il fratello di Biagio, morto con Maria Giuditta nell’incidente del ‘Meli’. Si legge su livesicilia.it
Cosa ci dicono i volti di Biagio e Giuditta - In via Libertà, sul muro dietro la pensilina di una fermata dell’autobus, i volti sorridenti di due ... Da livesicilia.it