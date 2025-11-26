I 40 anni dalla morte di Biagio e Giuditta | Ma la strada a loro intitolata è una fogna

Palermotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo.Resto allibita, contrariata e anche rammaricata. Soltanto ieri (25 novembre) sono stati commemorati i 40 anni della morte di Biagio e Giuditta, onore alle loro anime innocenti, ma nessuno ha ricordato che la loro memoria era stata onorata già nel novembre del 2015 quando. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

40 anni morte biagio40 anni fa morivano Biagio e Giuditta: quel terribile incidente che sconvolse Palermo - Cosa accadde e quale significato può avere oggi ricordare quella pagina nera della storia della città. Come scrive balarm.it

Caro Biagio, fratello mio: non scorderò mai il nostro 25 novembre - Vincenzo Siciliano è il fratello di Biagio, morto con Maria Giuditta nell’incidente del ‘Meli’. Si legge su livesicilia.it

40 anni morte biagioCosa ci dicono i volti di Biagio e Giuditta - In via Libertà, sul muro dietro la pensilina di una fermata dell’autobus, i volti sorridenti di due ... Da livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: 40 Anni Morte Biagio