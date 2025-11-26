Hp lascia senza lavoro seimila persone per investire sull’intelligenza artificiale | ecco il piano della compagnia

Hp prevede di tagliare fino a 6.000 posti di lavoro nei prossimi tre anni, tramite un maggiore utilizzo dell’intelligenza artificiale. I tagli dei posti di lavoro sono arrivati dopo che il produttore di computer e stampanti, che contava circa 58.000 dipendenti alla fine di ottobre dello scorso anno, ha ampliato una riduzione di circa 7.000 posizioni: questammisura era stata annunciata precedentemente con ulteriori 1.000-2.000 ruoli. Attualmente, i dati aggiornati sulla forza lavoro non sono ancora disponibili. Inoltre, l’Hp ha preventivato costi di restauro iniziali stimati a 650 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Hp lascia senza lavoro seimila persone per investire sull’intelligenza artificiale: ecco il piano della compagnia

