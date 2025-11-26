Hotelturist ottiene nuovi finanziamenti per oltre €54 milioni e consolida la crescita del gruppo TH Resorts nel turismo leisure italiano

Un pool di banche guidato da Intesa Sanpaolo sostiene il gruppo con un term loan da €39,9 milioni, una RCF da €6,6 milioni e linee di firma da €7,8 milioni, rafforzando il percorso di sviluppo industriale avviato da Hotelturist Hotelturist ha ottenuto due nuovi finanziamenti per un totale sup. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Hotelturist ottiene nuovi finanziamenti per oltre €54 milioni e consolida la crescita del gruppo TH Resorts nel turismo leisure italiano

