Hong Kong | stop import pollame da Europa
4.27 Il Centro per la Sicurezza Alimentare di Hong Kong ha vietato l'importazione di carne di pollame, prodotti avicoli e uova dalle regioni europee colpite da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (H5N1). Le zone interessate sono Santarém (Portogallo), Opolskie (Polonia), Varese (Italia), Namur (Belgio), Contea di Laois (Irlanda) e South Yorkshire (Regno Unito). La decisione è stata presa dopo avvisi ufficiali delle autorità portoghesi e dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Longino&Cardenal. Vibrium Echo · Dolce Vita Atmosphere. Chef Luigi Troiano del Ristorante NOI a Hong Kong, prepara il loro signature dish con ingredienti di Longino&Cardenal. Spaghetti alla chitarra, Vin Jaune, miso, limone di Amalfi, pepe sancho, olio ex - facebook.com Vai su Facebook
Central Yards, il nuovo progetto urbano che rivoluzionerà Hong Kong Vai su X
italiani sono vietati a Hong Kong: stop all'importazione - La decisione è dell'Autorità sulla sicurezza alimentare, che ha annunciato il blocco dell'import dalla provincia italiana, a seguito della ... Come scrive corriereadriatico.it