Hong Kong | stop import pollame da Europa

4.27 Il Centro per la Sicurezza Alimentare di Hong Kong ha vietato l'importazione di carne di pollame, prodotti avicoli e uova dalle regioni europee colpite da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (H5N1). Le zone interessate sono Santarém (Portogallo), Opolskie (Polonia), Varese (Italia), Namur (Belgio), Contea di Laois (Irlanda) e South Yorkshire (Regno Unito). La decisione è stata presa dopo avvisi ufficiali delle autorità portoghesi e dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it