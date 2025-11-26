Hong Kong | stop import pollame da Europa

Servizitelevideo.rai.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

4.27 Il Centro per la Sicurezza Alimentare di Hong Kong ha vietato l'importazione di carne di pollame, prodotti avicoli e uova dalle regioni europee colpite da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (H5N1). Le zone interessate sono Santarém (Portogallo), Opolskie (Polonia), Varese (Italia), Namur (Belgio), Contea di Laois (Irlanda) e South Yorkshire (Regno Unito). La decisione è stata presa dopo avvisi ufficiali delle autorità portoghesi e dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

