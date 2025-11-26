Hong Kong tre grattacieli avvolti dalle fiamme

Lidentita.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incendio in tre grattacieli a Tai Po: vittime, feriti ed evacuazioni complesse. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

hong kong tre grattacieli avvolti dalle fiamme

© Lidentita.it - Hong Kong, tre grattacieli avvolti dalle fiamme

Leggi anche questi approfondimenti

hong kong tre grattacieliGrattacieli in fiamme a Hong Kong: almeno 12 morti - Un incendio ha colpito il quartiere residenziale di Tai Po e si è sviluppato a causa delle impalcature di bambù all'esterno degli edifici. avvenire.it scrive

hong kong tre grattacieliIncendio Hong Kong, le impalcature in bambù dei grattacieli e gli allarmi in til: cosa sappiamo sul rogo di livello 5 - Un vasto incendio ha devastato diversi grattacieli del complesso residenziale Wang Fuk Court, a Hong Kong, provocando almeno 13 morti e 15 feriti. Segnala ilmessaggero.it

hong kong tre grattacieliHong Kong, incendio nei grattacieli residenziali: almeno 13 morti - Un vigile del fuoco tra le vittime, in 700 per spegnere le fiamme Roma, 26 nov. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Hong Kong Tre Grattacieli