Hong Kong tre grattacieli avvolti dalle fiamme

Incendio in tre grattacieli a Tai Po: vittime, feriti ed evacuazioni complesse.

Grattacieli in fiamme a Hong Kong: almeno 12 morti - Un incendio ha colpito il quartiere residenziale di Tai Po e si è sviluppato a causa delle impalcature di bambù all'esterno degli edifici. avvenire.it scrive

Incendio Hong Kong, le impalcature in bambù dei grattacieli e gli allarmi in til: cosa sappiamo sul rogo di livello 5 - Un vasto incendio ha devastato diversi grattacieli del complesso residenziale Wang Fuk Court, a Hong Kong, provocando almeno 13 morti e 15 feriti. Segnala ilmessaggero.it

Hong Kong, incendio nei grattacieli residenziali: almeno 13 morti - Un vigile del fuoco tra le vittime, in 700 per spegnere le fiamme Roma, 26 nov. Da ilmattino.it