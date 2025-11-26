Hong Kong maxi incendio in un complesso residenziale | almeno 4 morti

(Adnkronos) – Almeno quattro persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite, due delle quali in condizioni critiche, in un vasto incendio che ha devastato alcuni palazzi residenziali di Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po, a nord di Hong Kong. Tra le vittime figura anche un vigile del fuoco. Le fiamme si . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

