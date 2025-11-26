Hong Kong maxi incendio divora grattacieli | almeno 13 morti

Un devastante incendio ha colpito e distrutto un complesso residenziale causando almeno 13 vittime tra cui un vigile del fuoco. E’ accaduto a Hong Kong, nel quartiere di Tai Po, zona suburbana che si trova nella parte settentrionale della città non distante rispetto al confine con la città cinese di Shenzhen (video tratto da X). 🔗 Leggi su Panorama.it

