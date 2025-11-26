Hong Kong inferno nei grattacieli di Tai Po | almeno 36 vittime Il caso delle impalcature in bambù

L’incendio divampato in un complesso residenziale di Tai Po ad Hong Kong ha causato 36 morti, centinaia di dispersi e migliaia di sfollati. È salito a 36 il numero delle persone morte in un incendio scoppiato in un complesso residenziale di grattacieli a Hong Kong. Altre 279 persone sono state dichiarate disperse e 29 sono ancora ricoverate in ospedale. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il rogo è divampato in un complesso residenziale a Tai Po. Centinaia di residenti sono stati evacuati mentre l’incendio si diffondeva. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Hong Kong, inferno nei grattacieli di Tai Po: almeno 36 vittime. Il caso delle impalcature in bambù

Il rogo è scoppiato al Wang Fuk Court, un grande complesso residenziale nel distretto Tai Po di Hong Kong alle 14.51 ora locale di mercoledì, le 7.51 in Italia - facebook.com Vai su Facebook

Inferno di fuoco ad Hong Kong, almeno 36 morti e centinaia di dispersi - Il Wang Fuk Court è composto da otto grattacieli, ciascuno dei quali alto 31 piani. ilroma.net scrive