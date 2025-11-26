Una colonna di fumo denso e scuro si alzava alta nel cielo, mentre il crepitio delle fiamme si mescolava al rumore assordante di vetri e strutture che crollavano. La scena era quella di un vero inferno urbano: persone urlanti cercavano di mettersi in salvo, mentre i vigili del fuoco lottavano contro il calore soffocante e le correnti di fumo. Le fiamme si propagavano rapidamente tra i grattacieli, lambendo i balconi e annerendo le facciate. Oggetti e detriti cadevano dalle altezze, rendendo pericoloso anche solo avvicinarsi alla zona circostante. L’odore acre della combustione impregnava l’aria e rendeva difficoltosa la respirazione ai residenti rimasti nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Hong Kong, incendio nei grattacieli di Tai Po: ci sono almeno quattro morti, video spaventoso