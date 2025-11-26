Hong Kong incendio in un complesso di grattacieli | 36 morti e 279 dispersi

Hong Kong, 26 novembre 2025 - Un terribile incendio è divampato al Wang Fuk Court, un complesso residenziale di Hong Kong con diversi grattacieli: il bilancio provvisorio è di 36 morti e di 279 dispersi. Le fiamme hanno prima avvolto un edificio vicino al fiume Tai Po, poi il rogo ha attaccato un'area adiacente ad un istituto scolastico. Secondo l'emittente CCTV, il presidente cinese Xi Jinping ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime e chiesto "ogni sforzo possibile" per spegnere l'incendio. Secondo quanto riferito dal chief executive della metropoli cinese, John Lee, 29 persone sono state ricoverate, sette delle quali in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hong Kong, incendio in un complesso di grattacieli: 36 morti e 279 dispersi

