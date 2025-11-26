Hong Kong in fiamme complesso di duemila appartamenti a Tai Po Almeno 13 i morti Non sono scattati gli allarmi antincendio – Il video

Sale a 13 morti il bilancio delle vittime dell’ incendio di Hong Kong che sta interessando un complesso edilizio molto grandi e con diversi appartamenti nel quartiere di Tai Po. Secondo i media locali ci sarebbero ancora diverse persone bloccate all’interno, mentre sui social circolano le immagini delle fiamme che divorano man mano i piani. A major fire broke out this afternoon and is still burning at Wang Fuk Court in Tai Po, Hong Kong, China. At least 4 people have died, and several others – including firefighters – have been injured. pic.twitter.comEgidZV07zC — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 26, 2025 «Non sono scattati gli allarmi antincendio». 🔗 Leggi su Open.online

