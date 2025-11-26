Hong Kong grattacieli in fiamme Almeno 13 morti

Tv2000.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio è scoppiato in alcuni grattacieli di un complesso residenziale nel distretto settentrionale a Hong Kong. Almeno 13 vittime. Il servizio di Letizia Davoli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

