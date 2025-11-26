Hong Kong grattacieli in fiamme Almeno 13 morti

Un incendio è scoppiato in alcuni grattacieli di un complesso residenziale nel distretto settentrionale a Hong Kong. Almeno 13 vittime. Il servizio di Letizia Davoli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Hong Kong, grattacieli in fiamme. Almeno 13 morti

Approfondisci con queste news

Sale il bilancio delle vittime nell'incendio del complesso residenziale di Hong Kong: è di trentasei morti secondo quanto hanno comunicato le autorità della città. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Incendio in alcuni grattacieli a Hong Kong, 13 morti e 28 feriti gravi. I residenti: "Gli allarmi non sono scattati". Un pompiere tra le persone decedute. "7 degli 8 edifici sono ancora in fiamme" #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… Vai su X

Inferno a Hong Kong, almeno 36 morti e 279 dispersi: «Impalcature in bambù, polistirolo all'interno». A fuoco 8 grattacieli - Un complesso residenziale di Hong Kong è andato in fiamme e il bilancio è terribile: almeno 36 morti e centinaia di dispersi (il bilancio provvisorio è di 279). Si legge su leggo.it

Grattacieli in fiamme a Hong Kong: almeno 36 morti - Un incendio ha colpito il quartiere residenziale di Tai Po e si è sviluppato a causa delle impalcature di bambù all'esterno degli edifici. Scrive avvenire.it

Incendio a Hong Kong, tre grattacieli in fiamme: decine di morti e dispersi - Un devastante incendio a Hong Kong in tre grattacieli ha causato diverse vittime. Si legge su msn.com